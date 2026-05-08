Beyşehir'de çiftçilere tohum desteği
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlandı. Amaç, atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak ve bitkisel üretimi artırmak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar