Beypazarı ve Güdül'de Trafik İşaret Levhaları Yenileniyor

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde karayollarındaki trafik işaret levhalarını yenileme çalışması başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan teknik heyet, Beypazarı ve Güdül güzergahlarında incelemelerde bulunarak trafik güvenliğini etkileyen unsurları tespit etti.

Heyet, D-140 Kontra kesim nolu kara yolu ile bağlantılı olan 06-83, 06-84, 06-79 ve 06-82 numaralı kara yollarında yer alan işaret ve hız limit levhalarını gözden geçirdi. Çalışma kapsamında, özellikle kısa mesafede hız limitinin 90'dan 70'e veya 50'ye düşmesi gibi sürücüler için risk oluşturan levhaların kaldırılması ve levha yoğunluğunun sadeleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ekipler ayrıca, hasar gören ve hedef tahtası olarak kullanılan levhaların da yenileriyle değiştirilmesine başladı. Yetkililer, trafik işaret levhalarının sürücülere hayati uyarılar içerdiğini ve yol güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.