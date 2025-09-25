Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yeni Vinç Hizmete Girdi

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığınca alınan vinç, oda üyelerinin hizmetine sunuldu.

Oda başkanı Ömer Ercan, yaptığı açıklamada, oda üyelerinin taleplerini karşılamak üzere olası kazalarda kullanılmak üzere yüksek tonajlı vinç yaptırdıklarını söyledi.

Vinci üyelerinin araçlarına yük yüklemede, boşaltmada ya da kazalarda kullanılmak üzere yüksek tonajlı vinç yaptırdıklarını belirten Ercan, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir çalışma yaptık. Odamızın önüne getirerek üyemizin hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.