Haberler

Beypazarı'nda yarı olimpik yüzme havuzu haftanın 6 günü hizmet veriyor

Beypazarı'nda yarı olimpik yüzme havuzu haftanın 6 günü hizmet veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçedeki yarı olimpik yüzme havuzunun pazartesi günleri bakım ve temizlik nedeniyle kapalı olduğunu, haftanın diğer günlerinde ise belirlenen program dahilinde vatandaşların kullanımına açık olduğunu bildirdi.

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçedeki yarı olimpik yüzme havuzunun pazartesi günleri bakım ve temizlik nedeniyle kapalı olduğunu, haftanın diğer günlerinde ise belirlenen program dahilinde vatandaşların kullanımına açık olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, havuzda bazı saatlerde öğrencilere yönelik yüzme kursları düzenlenirken, kurs saatleri dışında vatandaşlar tesisten yararlanabiliyor.

Programa göre salı günü 10.00-11.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında yüzme kursları gerçekleştiriliyor. Bu saatlerin dışında havuz, halkın kullanımına açık bulunuyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise havuz, 08.00-20.00 saatleri arasında tamamen vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Cuma günü 10.00-12.00, cumartesi günü de 10.00-12.00 saatleri arasında kurslar düzenlenirken, diğer saatlerde vatandaşlar havuzu kullanabiliyor.

Pazar günü ise 09.00-20.00 saatleri arasında havuz tamamen halkın kullanımına açık olarak hizmet veriyor.

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, havuzda hijyen ve temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, pazartesi günlerini genel bakım ve temizlik çalışmaları için ayırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı

Bu kadarını düşman yapmaz! Bulun bu bozguncuyu