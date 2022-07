BEYOĞLU'NDA UKRAYNALILAR'DAN SİREN SESLERİYLE CANLANDIRMA

Türkiye'deki Ukraynalılar, Beyoğlu'nda siren çalarak Ukrayna'daki sivillerin bombalardan korunmak için yaşadıklarını canlandırdı. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, saat 15.00 sıralarında İstiklal Caddesi Odakule Meydanı'ndan buluştu. Yaklaşık 40 kişilik grup, Ukrayna bayrağı açıp ellerinde pankartlarla savaşı protesto etti.

Gruptakilerden bazıları siren sesleri eşliğinde birbirlerine sarılarak Ukrayna'da savaş başladığından beri sivillerin bombalardan korunmak için nasıl yaşamak zorunda kaldığı canlandırıldı. Bazıları, canlandırma esnasında yere yatarken, bazıları ise çocuğuna sarılarak canlandırmaya katıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, 5 ay boyunca bizim sivil vatandaşlarımız her gün ölüyor. Ne yazık ki, yapılan hiçbir insani yardım, girişim sonuç vermiyor. Biz, her gün bu gerçekle yaşıyoruz. Ukrayna her gün bunu görüyor. Ukrayna'da sirenlerin çalmadığı tek bir gün yok. Ülkenin hiçbir şehri güvenli değil. Ülkemizde her gün onlarca kişi ölüyor. Okul, hastane ve evler yerle bir ediliyor. Ruslar uluslararası yasaları çiğneyip sivil halkı hedef alıyorlar diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel