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Beymen Club Genel Müdür Yardımcılığı'na Pınar Lafçı Togay Atandı

Beymen Club Genel Müdür Yardımcılığı'na Pınar Lafçı Togay Atandı
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Beymen Club, Pınar Lafçı Togay'ın Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasıyla yapılan yeni yapılanmayı duyurdu. Togay, markanın yönetimini üstlenecek ve ticari süreçlerini yönetecek.

Beymen Club'ın sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Pınar Lafçı Togay atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togay yeni görevinde Beymen Group bünyesinde markayı ayrı bir iş birimi olarak konumlandırmak üzere gerçekleşen yeni yapılanma kapsamında Beymen Club markasının yönetiminin liderliğini üstlenerek, uçtan uca tüm ticari süreçlerini yönetecek.

Beymen Club, son yıllarda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla ve büyüme yolculuğu ile öne çıkarken, yapısını keşif, macera ve özgürlük ile şehirli, dinamik ve hayatın içinde olmayı seven ruhunu fark yaratan koleksiyonları ve sporun farklı alanlarındaki işbirlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor.

Orta ve lise eğitimini St. Benoit Fransız Lisesinde, lisans eğitimini IEP Lille Siyaset Bilimi ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Togay, profesyonel çalışma hayatına 2006'da Legrand Group'ta Ürün Müdürü olarak başladı. Kariyerine 2008 - 2014 arasında Fransız yapı marketleri firması Leroy Merlin'de Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü, Grup Ürün ve Görsel Mağazacılık Direktörü, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Koordinatörü olmak üzere farklı yönetsel roller üstlendi.

2014-2019 arasında Penti'de Kıdemli Kategori Grup Müdürü, Kategori Direktörü ve Pazarlama Direktörü görevini üstlenen Togay, Nisan 2019'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak başladığı Domino's'taki kariyerine Ocak 2022'den itibaren Domino's, Coffy ve Homeless Chef markalarından sorumlu DP Eurasia Group Pazarlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürdü.

Togay dijital pazarlama, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi, inovasyon merkezi ve ürün yönetimi alanlarında farklı projeleri yönetirken, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan DP Eurasia bünyesinde üstlendiği rol ile yenilikçi stratejileri hayata geçirmek, sinerji yaratmak ve "know-how" transferini sağlamak üzere birçok projeye liderlik etti.

Kaynak: AA / Enes Ege - Güncel

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