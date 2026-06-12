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Bakan Gürlek: Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyımı atandı

Bakan Gürlek: Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyımı atandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına neden olanlara yönelik 8 ilde operasyon düzenlendiğini, 13 şirkete kayyım atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan eylemlere yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildiğini; bu kapsamda 13 şirkete denetim kayyımı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır" dedi.

'HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Gürlek, "Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyfi Cem Baysal:

iyi bir adım ama bunlar çoğu zaman ceza alıp sonra yine aynısını yapıyo diye düşünüyorum yani umutluyum ama temkinli olmak lazım gerçi bakalım sonuç ne olur

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Haber YorumlarıAhmet Güngör:

şehirde yaşamak imkansız hale geldi her gün bir fiyat artışı haberi

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Haber YorumlarıBirsen Akça:

çocuklara bu pahalılık zarar veriyo yemek masalarında açlık var

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