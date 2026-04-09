Beşiktaş'ta araç kiralama şirketi ve villa saldırıya uğradı

Beşiktaş'ta Selçuk Kürkoğlu'na ait araç kiralama şirketi, motosikletli saldırganlar tarafından kundaklandı ve ardından villası kurşunlandı. Olayda 14 araç zarar gördü, toplam hasar yaklaşık 100 milyon lira. 11 şüpheli gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ'ta Selçuk Kürkoğlu'na (55) ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı saldırganlardan tarafından benzin dökülerek kundaklandı. 14 aracın zarar gördüğü olayın hemen ardından bu kez de Kürkoğlu'nun villası kurşunlandı. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balmumcu Mahallesi'nde 6 Mart saat 04.30 sıralarında, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk Kürkoğlu ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketinin önündeki araçlara benzin dökerek kundakladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

VİLLASINI DA KURŞUNLADILAR

Kundaklama olayının ardından şüpheliler bu kez Levent Mahallesi'ndeki çifte ait villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırılarda yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Zarar gören araçlar çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili bu sabah saatlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
