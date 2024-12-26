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Beşiktaş Kültür Merkezi'nden Yeni Film: Tur Rehberi 2025'te Vizyona Girecek

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden Yeni Film: Tur Rehberi 2025'te Vizyona Girecek
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Beşiktaş Kültür Merkezi'nin yeni komedi filmi 'Tur Rehberi', 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın ve Engin Türkoğlu'nun yer aldığı film, bir tur rehberinin beklenmedik olaylarla dolu hikayesini anlatıyor.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) yeni yapımlarından "Tur Rehberi", 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yer aldığı filmin galası Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği komedi türündeki film, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini anlatıyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyuncu Cem Gelinoğlu, Tur Rehberi'nin 2025'te vizyona girecek ilk film olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinemaseverleri eğlenceli bir filmin beklediğini ifade eden Gelinoğlu, "Güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Filmde göreceksiniz çok değerli oyuncular çok değer kattılar. İşlerini çok güzel yaptılar." dedi.

Filmde, Ercüment karakterini canlandırdığını belirten Gelinoğlu, şunları kaydetti:

"Ercüment işine arzuyla bağlı biraz hisli bir adam. Tarkan olmak istiyor, Tarkan'ı çok seviyor ama çok talihli bir adam değil. Ercüment'in hikayesine şahit olacaksınız. Filmde çok büyük ustalarımız var. Onlarla çok güzel bir süreç geçirdik. Umarım bu film kendini tüm izleyicilere sevdirmeye başarır. Herkese iyi seyirler diliyorum."

Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Pabuççuoğlu da filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Filmin özeti ise şu şekilde:

"Tur Rehberi, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden tur rehberinin hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Ercüment, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle yolculuğa çıktığında başına geleceklerden bihaberdir. Hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği turda kendisini beklenmedik olaylar içinde bulur."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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