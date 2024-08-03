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Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

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Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon oldu.

(ANKARA) - Galatasaray ve Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2023-2024 Sezonu'nun Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan  mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Beşiktaş'a kupayı getiren golleri 1. ve 81. dakikada penaltıdan  Ciro İmmobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1'de Rafa Silva ve  90+2'de Mustafa Erhan Hekimoğlu attı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı  Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş Süper Kupayı 10. kez müzesine götürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Galatasaray Süper Kupa Turkcell Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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 Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

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