Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Taraftarlar Arasında Silahlı Kavga

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Taraftarlar Arasında Silahlı Kavga
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi, Beşiktaşlı taraftarlar arasında meydana gelen kargaşada bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

BEŞİKTAŞ Tüpraş Stadyumu'nda yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Oyundan alındığı esnada tribünler ortalığı birbirine kattı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.