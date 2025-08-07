Besiciler Sıcaktan Etkilenen Hayvanlarını Serinletmek İçin Nehirde Bekletiyor

Besiciler Sıcaktan Etkilenen Hayvanlarını Serinletmek İçin Nehirde Bekletiyor
Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, etkili olan sıcak hava nedeniyle büyükbaş hayvanlarını serinletmek amacıyla Karasu Nehri'nde ve gölgelik alanlarda bekletiyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı bölgede, hayvanların süt verimini artırmak ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak için bu yöntem uygulanıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını nehirde ve gölgeliklerde serinletiyor.

İlçenin Karakütük ve Gökyazı köylerinde etkili olan sıcak hava, Muş Ovası'nda otlatılan büyükbaş hayvanları da etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği bölgede besiciler, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri'nde ve gölgelik alanlarda serinletiyor.

Süt verimini artırmak ve hastalıklardan korunmaları için yaklaşık birkaç saat suda ve gölgelikte bekletilen hayvanlar, daha sonra tekrar otlaklara götürülüyor.

Hayvan sahibi Celal Karadeniz, insanlar gibi hayvanların da sıcak havadan etkilendiğini söyledi.

Sıcaklığın arttığı saatlerde hayvanları nehre getirdiğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında mandaları suya bırakmak hem verimliliği artırıyor hem de hastalık riskini azaltıyor. Bu sene havalar çok sıcak geçiyor. Bazı hayvanlarımız şap hastalığına yakalandı. Su, mandaların serinlemesine iyi geliyor. Birkaç saat suda bekletiyoruz. Karasu Nehri mandalar için büyük bir nimettir. Bazı göletler kurudu. Burası olmasa hayvanlarımız susuz kalır."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
