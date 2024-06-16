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Belen'de Polis Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli bölgelerindeki denetimde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında da bulundu. Denetime katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, sürücülerle sohbet edip çikolata ikram etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli bölgelerindeki denetimde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında da bulundu.

Denetime katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, sürücülerle sohbet edip çikolata ikram etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Sami trafik Hatay Belen Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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