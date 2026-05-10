Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet Ortaköy'ü gezdi

"Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Ortaköy'ü ziyaret etti.

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, Ortaköy'ü gezerek fotoğraf çektirdi.

Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler Kraliçe Mathilde ve heyetini yoğun ilgiyle takip etti.

Kraliçe Mathilde'nin İstanbul ziyareti

Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezmişti.

Daha sonra Kraliçe Mathilde, İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
