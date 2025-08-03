Beijing'de 2025 Dünya Robot Konferansı'nda 100'den Fazla Robot Tanıtılacak

Beijing'de 2025 Dünya Robot Konferansı'nda 100'den Fazla Robot Tanıtılacak
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Çin'in başkenti Beijing, 8-12 Ağustos tarihlerinde 2025 Dünya Robot Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Konferansta 100'den fazla son teknoloji robot ürünü tanıtılacak ve katılımcılara akıllı makinelerin geleceği hakkında bilgiler sunulacak.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek 2025 Dünya Robot Konferansı'nda 100'den fazla son teknoloji robot ürünü ilk kez tanıtılacak. Önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkan robot sayısı, konferansın inovasyon için küresel bir sahne olarak artan rolünü vurgulayacak.

Beijing E-Town diye de bilinen Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde 8-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak konferans, "Robotların Zekasını, Fiziksel Etmenlerin Yeteneklerini Artırmak" teması ile düzenlenecek. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından 200'den fazla lider robotik şirketinin 1.500'den fazla sergisi yer alacak.

Çevik dört ayaklı robotlar, kurtarma robotları ve denetim robotlarından yeni kateter şekillendirme robotlarına ve robotik çim biçme makinelerine kadar son teknoloji ürünlerin ilk kez tanıtılacağı etkinlik, katılımcılara akıllı makinelerin geleceğine dair bir bakış sunacak.

İnsansı robotlar konferansın en cazip bölümlerinden biri olacak. Etkinlik kapsamında 50 komple insansı robot üreticisi en son yeniliklerini sergileyecek.

Çin 2024 yılında küresel robot patent başvurularının üçte ikisini oluşturdu ve 556.000 endüstriyel robot üreterek dünyanın en büyük üreticisi olmaya devam etti. Çin Elektronik Enstitüsü Başkanı Xu Xiaolan'a göre, son on yılda konferanstaki uluslararası destekleyici kurumların sayısı 12'den 28'e, denizaşırı katılımcılar da 10'dan 80'in üzerine çıktı.

Çin Elektronik Enstitüsü ve Dünya Robot İşbirliği Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenecek konferansa rekor sayıda uluslararası kurumun katılması bekleniyor. Konferansın yanı sıra hem sektörel yeni modeller hem de tüketici talebini artırmayı amaçlayan robot tüketici festivali düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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