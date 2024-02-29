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Beijing, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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Beijing, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Çin'in başkenti, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 2015 yılında da ev sahipliği yapmıştı.

LONDRA, 29 Şubat (Xinhua) -- Beijing, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Çarşamba günü ilan edilen karar, 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde Glasgow'da yapılan 234. Dünya Atletizm Konseyi Toplantısı'nda alındı.

Çin'in başkenti, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 2015 yılında da ev sahipliği yapmıştı.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, "Bu küresel çaptaki gösterinin 15'incisinde atletlerimizin Ulusal Stadyum'u aydınlatmalarından 12 yıl sonra, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmak üzere başarılı bir girişimde bulunan Beijing'i kutluyorum" dedi.

Coe, "1,4 milyarı aşan nüfusuyla Çin dünyanın en büyük spor pazarlarından biri. Çin, 2023 yılında toplam 368,9 milyon izleyici ile Wanda Elmas Lig'i en çok takip eden ülke oldu. Bu, dünyanın en büyük ticari pazarlarından birinde spor ve taraftar kitlemizi büyütmek için muazzam bir fırsat oluşturuyor" diye konuştu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu Ağustos 2023'te Budapeşte'de düzenlenirken, 2025'teki etkinlik ise Tokyo'da gerçekleşecek.

Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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