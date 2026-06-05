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MSB'den bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklara "ücret güncellemesi" uyarısı Açıklaması

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MSB, bedelli askerlik bedelinin 1 Temmuz 2026'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedelden yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar ödeme yapması gerektiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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