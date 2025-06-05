BDT Hükümet Başkanları Toplantısı Duşanbe'de Gerçekleşti

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyi Toplantısı, dönem başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı.

Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın başkanlığındaki toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Kasımaliyev, Kırgızistan ile BDT ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geçen yıl yüzde 10 arttığını belirterek, bunun toplam ticaret hacminin yüzde 37,4'ünü oluşturduğunu, yüzde 48,2'sinin ihracat, yüzde 34'ünün ise ithalattan oluştuğunu ifade etti.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mişustin, 2024'te Rusya'nın ticaret cirosu içinde BDT ülkelerinin payının yüzde 15,5'i aştığını kaydetti.

Mişustin, mevkidaşlarını Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde 7-10 Temmuz'da yapılacak "İnnoprom" Sanayi Fuarı'na ve 24-26 Temmuz'da Altay'da ekoloji ve doğa korumayı konusunda düzenlenecek konferansa davet etti.

Azerbaycan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, insani yardım işbirliğini, BDT içindeki temel etkileşim alanlarından biri olarak nitelendiren Asadov, bu yıl 28 Eylül-8 Ekim'de Gence ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde 3. BDT Oyunlarının düzenleneceğini hatırlattı.

Asadov, Azerbaycan'ın BDT üyesi ülkelerle ticaret ve ekonomik bağların daha da genişletilmesine büyük önem verdiğini belirterek, "Bu bağlamda Azerbaycan'ın BDT ülkeleriyle ticaret cirosu 2024'te yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Bektenov, karşılıklı ticaretin istikrarlı şekilde büyüdüğünü dile getirerek, "2024 yılında Kazakistan'ın BDT ülkeleriyle ticaret cirosu yüzde 1,2 artarak 37,3 milyar dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bir dizi belge görüşülerek onaylandı

BDT'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, toplantıda "Ağır Mühendislik Endüstrilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği Anlaşması"nın imzalandığı bildirildi.

Bu anlaşmayla sanayi sektöründe bilgi ve en iyi uygulamaların değişimi, ekonominin gerçek sektörlerinde yüksek nitelikli personel eğitimi, yeni teknolojik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve üretim teknolojilerinin modernizasyonu, üretim hacimlerinin artmasına ve katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve bilim yoğun ürünlerin ihracatına katkıda bulunan üretim zincirlerinin oluşturulması ve teşvik edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda, "Hafif Sanayi Alanında Topluluk Üye Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Konsepti ve Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı", yenilenen "Halk Sağlığı Koruma Alanında İşbirliği Konsepti"nin onaylandığı, Bağımsız Devletler Topluluğu Gönüllüleri Forumu Yönetmeliği'nin kabul edildiği belirtildi.

BDT Hükümet Başkanları Konseyinin gelecek toplantısının 30 Eylül'de Belarus'un başkenti Minsk'te yapılmasına karar verildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı, BDT üyesi ülkelerin başbakanlarıyla görüştü

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesini ziyaret eden BDT üyesi ülkelerin başbakanlarıyla bir araya geldi.

Rahman, Tacikistan'ın BDT dönem başkanlığı çerçevesinde tüm katılımcı devletlerin çok taraflı işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde yapıcı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

BDT üyesi ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin bağları geliştirmekten geçtiğini ifade eden Rahman, güvenlik alanında işbirliğinin genişletilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.