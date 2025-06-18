Bayramiç Beyazı Meyvesinin Hasat Töreni Yapıldı

Bayramiç Beyazı Meyvesinin Hasat Töreni Yapıldı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AB tarafından coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni gerçekleştirildi. Açık arttırmada 40 kilogram ürün 3 bin liraya satıldı. Oda Başkanı Mesut Şen, ürün rekoltesinin bu yıl hava koşulları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Avrupa Birliğince (AB) coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni yapıldı.

Bayramiç Ziraat Odası tarafından Özgürlük Parkı'nda düzenlenen törende yapılan açık arttırmada 40 kilogram ürün 3 bin liraya alıcı buldu.

Oda Başkanı Mesut Şen, törende yaptığı konuşmada, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bu yıl üründe rekoltede düşüş olduğunu söyledi.

Başkan Şen, Bayramiç beyazının ilçede 7 bin dekar alanda yetiştirildiğini hatırlatarak, erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde de hasat edilebildiğini ifade etti.

Törene Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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