Kurban Bayramı'nda Çalışma ve Ücret Düzenlemeleri

Ulusal bayram ve genel tatiller 2429 sayılı Kanun'la belirlenir. Kurban Bayramı, arife günü saat 13.00'te başlar ve 4-5 gün sürer. 2026'da 26 Mayıs 13.00'te başlayıp 30 Mayıs'ta sona erer. İş Kanunu'na göre, bu günlerde çalışma için işçinin onayı şarttır. Onay iş sözleşmesiyle veya sonradan yazılı alınabilir. Çalışan işçiye, normal ücretine ek olarak her gün için bir günlük ilave ücret ödenir. Bu ücret izin veya telafi çalışmasıyla karşılanamaz. Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde de tatil ücreti işverence ödenir. İşverenlerin, işçi onayını ve bordro kayıtlarını usulüne uygun düzenlemesi uyuşmazlıkları önler.

