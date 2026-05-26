Haberler

Kurban Bayramı'nda Çalışma ve Ücret Düzenlemeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma için işçi onayı şart. Çalışan işçiye normal ücretine ek olarak her gün için bir günlük ilave ücret ödenir. İşverenlerin onay ve bordro kayıtlarını usulüne uygun düzenlemesi uyuşmazlıkları önler.

Ulusal bayram ve genel tatiller 2429 sayılı Kanun'la belirlenir. Kurban Bayramı, arife günü saat 13.00'te başlar ve 4-5 gün sürer. 2026'da 26 Mayıs 13.00'te başlayıp 30 Mayıs'ta sona erer. İş Kanunu'na göre, bu günlerde çalışma için işçinin onayı şarttır. Onay iş sözleşmesiyle veya sonradan yazılı alınabilir. Çalışan işçiye, normal ücretine ek olarak her gün için bir günlük ilave ücret ödenir. Bu ücret izin veya telafi çalışmasıyla karşılanamaz. Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde de tatil ücreti işverence ödenir. İşverenlerin, işçi onayını ve bordro kayıtlarını usulüne uygun düzenlemesi uyuşmazlıkları önler.

Kaynak: Haber Merkezi
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler