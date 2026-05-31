Bayram tatilinin son gününde Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde alışveriş ve gezi için Eminönü'ne akın edenler yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bölgede alt geçit çarşıları ve sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.

Şevval CİNDİR / İSTANBUL, -KURBAN Bayramı tatilinin son gününde alışveriş yapmak ve gezmek isteyenler, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği bölgede özellikle alt geçit çarşıları, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen İstanbullular sabah saatlerinden itibaren Eminönü'ne akın etti. Alışveriş yapmak isteyenler çarşı ve mağazalarda yoğunluk oluştururken, turistler de tarihi ve turistik noktaları gezdi. Özellikle Eminönü Alt Geçidi'nde yoğunluk dikkat çekti. Bölgede toplu taşımada da kısmi yoğunluk gözlemlendi.

'EMİNÖNÜ DAHA HESAPLI DİYE GELDİK'

Alışveriş için Eminönü'nü tercih ettiğini belirten Süleyman Altıngöz, "Eminönü daha hesaplı olduğu için alışverişe geldik. Alışverişimizi genelde buradan yapıyoruz. Bayram ve pazar dolayısıyla birçok yer kapalı olduğu için de burayı tercih ettik. Diğer yerlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için burayı seçiyoruz. Özellikle Alt Geçit'ten de alışveriş yapıyoruz" dedi.

'HEM GEZMEK HEM ALIŞVERİŞ İÇİN GELDİM'

Esenyurt'tan geldiğini söyleyen Aysima Alkan, "Buralar çok güzel, turistik yerler. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Esenyurt'tan geliyorum. Hem gezmek hem de alışveriş yapmak için geldim" diye konuştu.

'ALIŞVERİŞ YAPIP GEZECEĞİZ'

Almanya'nın Frankfurt kentinden İstanbul'a gelen Can Aras ise, "Frankfurt'tan geliyorum. Teyzemin önerisiyle Eminönü'ne geldim. Bayağı kalabalık. Turistik ve gezilecek yerler açısından çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Vapura da bindim, onu da öneririm. Alışveriş yapıp gezeceğiz. İstanbul, konum olarak dünyanın en güzel şehirlerinden biri diyebilirim" ifadelerini kullandı.

