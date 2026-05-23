İstanbul'da sahte döviz ve altın operasyonu: 2 gözaltı / Ek bilgiyle

İSTANBUL'da Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte döviz ve altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında piyasaya sahte döviz ve sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Fatih'te belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte dolar, 71 bin 180 sahte avro, 6 bin avro filigranı, toplam 34 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi ile 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
