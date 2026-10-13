Haberler

Bayburt Veteriner Hekimleri Odası'ndan şap tedbirlerine destek çağrısı geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Veteriner Hekimleri Odası'ndan şap tedbirlerine destek çağrısı geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Veteriner Hekimleri Odası, şap hastalığına karşı alınan tedbirlere destek çağrısında bulundu. Oda Başkanı Çavdar, hayvan pazarının geçici kapatılmasının hayvan sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirterek yetiştiricilerden şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Bayburt Veteriner Hekimleri Odası, şap hastalığına karşı alınan tedbirlere destek çağrısında bulundu.

Bayburt Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mesut Çavdar, yaptığı açıklamada, hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasının hayvan sağlığını ve hayvancılık sektörünü korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirtti.

Şap hastalığının hızla yayılabilen ve ekonomik kayıplara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Çavdar, yetiştiricilere hastalık belirtisi gösteren hayvanları pazara götürmemeleri ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

Çavdar, hastalıkla mücadelenin kamu kurumları, veteriner hekimler ve yetiştiricilerin iş birliğiyle başarıya ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

Görüntü İstanbul'dan! Yalan makinesi çıktı, nedeni akılalmaz
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Kayıp madencinin arkadaşı rüyasında gördü! Amasra'da aramalar Değirmenağzı Koyu'na kaydırıldı

Rüyada 'Sıkıştım, beni burada arayın' dedi! Arama o koya kaydı
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı