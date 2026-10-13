Bayburt Veteriner Hekimleri Odası'ndan şap tedbirlerine destek çağrısı geldi

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Bayburt Veteriner Hekimleri Odası, şap hastalığına karşı alınan tedbirlere destek çağrısında bulundu.

Bayburt Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mesut Çavdar, yaptığı açıklamada, hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasının hayvan sağlığını ve hayvancılık sektörünü korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirtti.

Şap hastalığının hızla yayılabilen ve ekonomik kayıplara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Çavdar, yetiştiricilere hastalık belirtisi gösteren hayvanları pazara götürmemeleri ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

Çavdar, hastalıkla mücadelenin kamu kurumları, veteriner hekimler ve yetiştiricilerin iş birliğiyle başarıya ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA