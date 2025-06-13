Bayburt'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa ve Çakırözü köyleri ile merkeze bağlı Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır ve Güneşli, Esentepe, Şirin ve Çiftetaş mahallelerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedildi.