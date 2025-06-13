Bayburt'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki bazı köy ve mahallelerde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Bayburt'ta bazı köy ve mahallelerde şap hastalığına rastlanması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa ve Çakırözü köyleri ile merkeze bağlı Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır ve Güneşli, Esentepe, Şirin ve Çiftetaş mahallelerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Danla Bilic'ten büyük dönüşüm! Estetik için adeta servet harcadı

Estetik operasyon için adeta bir servet harcadı
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.