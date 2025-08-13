Batman Havalimanı Temmuz Ayında 65 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Havalimanı, temmuz ayında 65 bin 104 yolcuya hizmet sundu. İç hat uçuşlarında 382 iniş-kalkış gerçekleşirken, toplam yük trafiği 756 ton olarak kaydedildi. Bu yılın ilk 7 ayında havalimanında toplam 401 bin 679 yolcu taşındı.

Batman Havalimanında geçen ay 65 bin 104 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanının temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 65 bin 104 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 382, yük trafiği ise 756 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 ayında Batman Havalimanından 401 bin 679 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 2 bin 448'e, taşınan yük ise 4 bin 147 tona ulaştı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.