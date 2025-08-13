Batman Havalimanı Temmuz Ayında 65 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Batman Havalimanında geçen ay 65 bin 104 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanının temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 65 bin 104 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 382, yük trafiği ise 756 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 ayında Batman Havalimanından 401 bin 679 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 2 bin 448'e, taşınan yük ise 4 bin 147 tona ulaştı.