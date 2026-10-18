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Batman Gercüş'te çeltik hasadı engebeli tarlalarda imeceyle başladı

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Batman Gercüş'e bağlı Gönüllü köyünde çeltik hasadı başladı; engebeli arazilerde makinelerin giremediği tarlalarda üreticiler imece usulüyle orakla biçim yapıyor. Köylüler her gün bir üreticinin tarlasında buluşup biçtikleri çeltikleri at ve eşeklerle harman alanına taşıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çeltik hasadı başladı. Engebeli araziler nedeniyle makinelerin giremediği tarlalarda üreticiler, imece usulüyle oraklarla biçtikleri çeltikleri at ve eşeklerle harman alanına taşıyor.

Gönüllü köyünde üreticiler, her gün bir kişinin tarlasında bir araya gelerek hasat yapıyor. Oraklarla biçilen çeltikler, araçların ulaşamadığı tarlalardan at ve eşeklerle harman alanına taşınıyor. Hasat sırasında Türkçe ve Kürtçe türküler söyleniyor. Harman alanında traktörle üzerinden geçilen çeltikler, saplarından ayrılarak kurutulmak üzere evlerin damlarına seriliyor. Kuruyan ürünler, rüzgarda savrularak saman ve tozdan arındırılıyor. Ardından değirmenlerde kabukları ayrılarak pirinç elde ediliyor.

Üreticilerden Mahmut Kavak, "Önce tarlaya su verilir, çamurlaştırılır ve traktörle sürülüp ekime hazır hale getirilir" dedi.

Mehmet Kavak ise "Bahar aylarında tarlalar çapalanır, temizlenir ve pirinç ekimi gerçekleştirilir. Bu süreç sonbahara kadar devam eder. Haftalık ve dönemsel bakımları yapılır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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