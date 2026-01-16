Haberler

Batman'daki yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon sırasında 1 milyar 227 milyon lira değerinde bahis kaydı bulundu.

BATMAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ocak'ta yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis panelinin yönetildiği tespit edilen adreste A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şüphelilar suçüstü yakalandı. Aramalarda 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ile 16 çeşitli bankalara ait banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerin kullanımında bulunan bilgisayarlar üzerinden erişim sağlanan yasa dışı bahis ödeme panelinde yapılan incelemede, bahis oynayanlar tarafından yatırılan toplam bakiyenin 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 TL olduğu belirlendi.

Bir şüpheli ifadesinin ardından salıverilirken, işlemlerinin tamamlanan 10 şüpheli, ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i, tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
