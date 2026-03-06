Batman'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu
Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, 400 üniversite öğrencisinin katıldığı iftar programı gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahilerle devam etti. İl Müdürü Şafi Özperk, gençlerle bir araya gelerek birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.
Petrolkent Gençlik Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
400 üniversite öğrencisinin katıldığı programda ilahiler seslendirildi.
Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençler arasındaki birliği, beraberliği ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak