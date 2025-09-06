Haberler

Batman'da Tekstil Fabrikalarına Geri Dönüşüm Denetimi

Batman'da Tekstil Fabrikalarına Geri Dönüşüm Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, tekstil fabrikalarında geri dönüşüm denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, atıkların doğru yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı konusunda işletme yetkililerini uyardı.

Batman Belediyesince kentte faaliyet yürüten tekstil fabrikalarına yönelik geri dönüşüm denetimleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekstilkentte üretim yapan fabrikalarda yapılan denetim yapıldı.

Ekipler, işletme yetkililerine üretim sırasında ortaya çıkan fire ve kırpıntıların ayrı toplanması gerektiği, katma değerli ürünlerin israf edilmemesi için işletmelerin daha dikkatli davranması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Atıkların geri dönüşümü ile çevreye olan zararın indirgendiği belirtilen açıklamada, kaynakların verimli kullanılması sera gazının düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.