Batman'da Tekstil Fabrikalarına Geri Dönüşüm Denetimi

Batman Belediyesince kentte faaliyet yürüten tekstil fabrikalarına yönelik geri dönüşüm denetimleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekstilkentte üretim yapan fabrikalarda yapılan denetim yapıldı.

Ekipler, işletme yetkililerine üretim sırasında ortaya çıkan fire ve kırpıntıların ayrı toplanması gerektiği, katma değerli ürünlerin israf edilmemesi için işletmelerin daha dikkatli davranması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Atıkların geri dönüşümü ile çevreye olan zararın indirgendiği belirtilen açıklamada, kaynakların verimli kullanılması sera gazının düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.