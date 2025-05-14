Batman'da 'Sağlık İçin Hareket Et' Etkinliği Düzenlendi
Batman İl Sağlık Müdürlüğü, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, Petrol Ofisi İlkokulu'nda 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklara aktif yaşam alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.
Batman'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Petrol Ofisi İlkokulu'nda hareketsiz yaşam nedeniyle oluşan obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik yapıldı.
Çocukluk çağında aktif yaşam alışkanlıklarının önemi ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerinin anlatıldığı programda, fiziksel etkinlikler ve yürüyüş yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel