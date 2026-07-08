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Batman'da kaçakçılık operasyonunda binlerce malzeme ele geçirildi

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Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

BATMAN'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerince 6 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 2 ayrı adreste yapılan eş zamanlı yapılan aramalarda 6 sigara sarma makinesi, 291 bin 400 boş makaron, 11 bin 300 doldurulmuş makaron, 251 kilo kıyılmış tütün, 440 elektronik sigara likidi, 660 bin 400 pamuk filtre, hava kompresörü ve 125 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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