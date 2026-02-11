Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Gercüş ilçesinde yapılan denetimlerde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi. 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 11 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, halkının huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel