Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara ele geçirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde yapılan denetimlerde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi. 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 11 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, halkının huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
