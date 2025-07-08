Batman'da Bilim Kafe Etkinliği: Teknokent ve Girişimcilik Söyleşisi

Batman'da Bilim Kafe Etkinliği: Teknokent ve Girişimcilik Söyleşisi
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Batman Üniversitesi ve BATSO işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Bilim Kafe' etkinliği kapsamında, teknokentlerin tarihçesi ve ekonomik katkıları hakkında bir söyleşi yapıldı. Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Abdülkerim Öztekin'in konuşmacı olduğu etkinlikte akademisyenler ve girişimciler bir araya geldi.

Batman'da "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunun ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) işbirliğiyle "Teknokent ve Girişimcilik" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

BATSO konferans salonunda yapılan programda teknokentlerin tarihçesi, kuruluş amaçları ve ekonomik katkıları konuşuldu.

Akademisyen, girişimci ve BATSO üyelerini katıldığı söyleşide, Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Abdülkerim Öztekin konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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