Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'nü ziyaret etti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcularına ziyarette bulundu.

Akmurat, kulübün spor tesislerinde antrenman yapan sporcu ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Akmurat, ilçede yeni kurulan kulübün yönetimini ziyaret ederek, genç sporcularla tanıştıklarını söyledi.

Sporcuların performansını beğendiğini ifade eden Akmurat, "Kulübün kuruluşunda emeği geçen ve kulübü destekleyen herkese teşekkür ederim. Bizler de her daim sporcularımızın yanındayız." dedi.