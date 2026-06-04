Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüpheliler U.A ve V.K.A.'nın, ünlü markalara ait gözlük ve kol saatlerini kaçak yollarla ülkeye sokarak satışını yaptıkları tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 361 gözlük ve 2 bin 860 saat ele geçirildi.

Öte yandan, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.K.'nın aracında arama yaptı. Ekipler, 1250 karton kaçak sigara ile 135 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.