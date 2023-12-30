Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri Ücretsiz Olacak
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.