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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri Ücretsiz Olacak

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1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Gayrettepe Marmaray İZBAN Ulaşım İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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