Başkan Sami Er, Arapgir'de Vatandaşlarla Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arapgir ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Er ile beraberindeki heyet, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Er, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra esnaflarla buluşan Er, bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Er, ilçede yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde bütün ilçelerimizde belirlemiş olduğumuz programlar dahilinde hizmet ve yatırımları gerçekleştireceğiz. İstekler sınırsız ama kaynaklar sınırlı bu kaynakları en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.