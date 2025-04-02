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Başkan Deniz, Fırtına ve Hortumdan Zarar Gören Çiftçileri Ziyaret Etti

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Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek sözü verdi.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, fırtına ve hortum nedeniyle seralarında zarar oluşan çiftçilerle görüştü.

Deniz, sabah etkili olan fırtına ve ardından meydana gelen hortumda bazı seraların zarar gördüğü Ören ve Alataş mahallelerindeki üreticileri ziyaret etti.

Seraları inceleyen Deniz, çiftçilere geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Deniz, üreticilerin yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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