Başkan Çetinkaya Salı Pazarında Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çorum'un Dodurga ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Esentepe Mahallesi'nde kurulan salı pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çetinkaya, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Çetinkaya, "İlçemize hizmet eden esnafımız ekonomiye katkı sunuyor hem de vatandaşlarımızın hesaplı alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. Pazarcı esnafımıza gerek tüm alanlarda faaliyet gösteren esnafımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Fakat esnafımıza da önemli görevler düşmektedir. Ekmek parası kazandığı vatandaşa kaliteli ve düzgün hizmet sunmak zorundadır. Dodurga halkı her şeyin en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.