Başkan Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devam eden Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceleyerek esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmaları devam eden Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki son durumu yerinde inceleyerek, dönüşüm kapsamında iş yerlerine yerleşen ve bölgede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç'a, programında Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Cihat Türkmen ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Asil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

