Başkan Bulut, Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İstasyon Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak hayırlı işler diledi ve vatandaşların isteklerini dinledi. Başkan Bulut, ahilik anlayışıyla çalışan esnaflara teşekkür etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulut, İstasyon Caddesi'nde hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.
Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Bulut, ahilik anlayışıyla hareket eden esnaflara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel