Haberler

Başiskele Belediyesi'nden Yeni Uygulama: Başiskele Kart

Başiskele Belediyesi'nden Yeni Uygulama: Başiskele Kart
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başiskele Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ticaret hayatını canlandırmak için 'Başiskele Kart' uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, eğitimden sağlığa, gıdadan giyime kadar birçok alanda indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek.

Başiskele Belediyesi tarafından vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin ticaret hayatını canlandırmak amacıyla "Başiskele Kart" uygulaması başlatıldı.

Kart, eğitimden sağlığa, gıdadan giyime kadar pek çok alanda vatandaşa indirimler ve fırsatlar sunacak. Karta ilçe sakinleri online olarak başvuru yapabilecek.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yaşayan her vatandaşın hayatına değer katmayı, onların sosyal yaşamına kolaylık sağlamayı önemsediklerini kaydetti.

Başiskele kartla hemşehrilerin ilçe genelinde faaliyet gösteren birçok esnafın indirimlerinden faydalanacağını ifade eden Özlü, "Projemiz, Başiskele'nin ticaret hayatı canlanacak ve yerel ekonomimiz güçlenecek. Başiskele Kart ile Başiskeleli olmanın ve burada yaşamanın ayrıcalığını hep birlikte daha fazla hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Özlü, projede şu anda 53 işletmenin bulunduğunu dile getirerek, sayının ilerleyen süreçte artacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.