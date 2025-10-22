Başiskele Belediyesi'nden Yeni Uygulama: Başiskele Kart

Başiskele Belediyesi tarafından vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentin ticaret hayatını canlandırmak amacıyla "Başiskele Kart" uygulaması başlatıldı.

Kart, eğitimden sağlığa, gıdadan giyime kadar pek çok alanda vatandaşa indirimler ve fırsatlar sunacak. Karta ilçe sakinleri online olarak başvuru yapabilecek.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yaşayan her vatandaşın hayatına değer katmayı, onların sosyal yaşamına kolaylık sağlamayı önemsediklerini kaydetti.

Başiskele kartla hemşehrilerin ilçe genelinde faaliyet gösteren birçok esnafın indirimlerinden faydalanacağını ifade eden Özlü, "Projemiz, Başiskele'nin ticaret hayatı canlanacak ve yerel ekonomimiz güçlenecek. Başiskele Kart ile Başiskeleli olmanın ve burada yaşamanın ayrıcalığını hep birlikte daha fazla hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Özlü, projede şu anda 53 işletmenin bulunduğunu dile getirerek, sayının ilerleyen süreçte artacağını bildirdi.