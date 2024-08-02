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Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti

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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup etti. Krzysztof Piatek, Ömer Ali Şahiner ve Hamza Güreler'in golleriyle galip gelen Başakşehir, bir sonraki turda Iberia-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(ANKARA) - UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki ilk maçı 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasından da 4-0 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaştı. San Marino Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci yönetti.

Başakşehir 13. ve 90+1. dakikada  Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Başakşehir, 3. eleme turunda Iberia (İspanya) - Partizani (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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