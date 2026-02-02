Haberler

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde, 3 dükkanın yer aldığı 2 katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
