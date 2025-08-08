Başakşehir'de Çorap İmalathanesinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çorap imalathanesinde çıkan yangında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri, çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

Başakşehir'de çorap imalathanesinde çıkan yangında hasar oluştu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi'nde bulunan 7 katlı binanın 3. katındaki çorap imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binadaki çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında imalathanede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.