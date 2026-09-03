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Bartın Valisi fındık hasadına katıldı

Bartın Valisi fındık hasadına katıldı
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Arıönü köyünde fındık bahçesinde köylülerle hasat yaptı. Bu yıl 14 bin ton rekolte beklediklerini belirterek, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede tüm üreticilerin desteğinin önemini vurguladı ve hasat döneminin bereketli olmasını diledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, fındık bahçesinde köylülerle hasat yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Arıönü köyünde organize edilen etkinliğe, Vali Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, köylüler ve fındık üreticileri katıldı.

Üreticilerle sohbet eden Arslan, fındık bahçesinde ürünün toplanmasına eşlik etti.

Bartın'da fındık üretiminin önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu belirten Arslan, "Geçen yıllarda 12 bin ton iken bu sene 14 bin ton rekolte bekliyoruz. Eğer fındık üreticilerimizin tamamı bizimle kokarca zararlısıyla mücadele edebilirse bunun daha da yükseleceği kanaatindeyiz." dedi.

Arslan, kahverengi kokarcanın fındık üretimi açısından önemli bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, üreticilerin zararlıya karşı yürütülen mücadeleye etkin şekilde katılmasının önemini vurguladı.

Tüm üreticilerin mücadele çalışmalarına destek vermesi halinde fındık veriminde ve rekoltesinde olumlu sonuçlar alınabileceğini belirten Arslan, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımına başladığını hatırlatarak, hasat döneminin üreticiler açısından hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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