Haberler

Bartın Üniversitesi'nde Fair Play Felsefesi Anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun düzenlediği 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' Projesi, 2025 yılı etkinliklerine Bartın Üniversitesi'nde start verdi. Etkinlikte fair play felsefesi üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" Projesi, 2025 yılı çalışmalarına Bartın Üniversitesi'nde başladı.

Üniversite gençlerine fair play felsefesini anlatmak ve bu anlayışı yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, "Fair Play nedir?" başlıklı sunumuyla spor müsabakalarında görülen olumlu ve olumsuz örnekleri görselleriyle anlattı.

Panelde ayrıca, Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu "Geçmişten Günümüze Fair Play", Doç. Dr. Gülçin Güven "Atatürk ve Fair Play", Dr. Öğretim Üyesi Cemal Güler "Fair Play ve Kişisel Gelişim", Dr. Başak Sönmez ve Araş. Gör. Elif Arslan ise "Görsel Yönleriyle Fair Play" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Panele, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı'nın yanı sıra, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin kapanışında Prof. Dr. Yüzbaşı, TMOK Fair Play Komisyonu'na teşekkür ederek, Domaç'a plaket takdim etti.

Fuaye alanında fair play fotoğraf ve karikatür yarışmalarında derece alan eserlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.