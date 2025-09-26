Haberler

Bartın Üniversitesi'nde Bisiklet Etkinliği Düzenlendi

Bartın Üniversitesi Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen 'BARÜ Bisiklete Biniyor' etkinliği, bisiklet tamir atölyeleri, sürüş eğitimleri ve yavaş bisiklet yarışmalarıyla öğrencilere bisiklet kullanımını sevdirmeyi amaçlıyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bisiklet Kulübü tarafından "BARÜ Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce üniversite öğrenci toplulukları işbirliği destek programı kapsamında Kutlubey kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, bisiklet tamir atölyeleri, bisiklet sürüş eğitimleri ve ödüllü bisiklet yavaş bisiklet yarışmaları yapıldı.

Bartın Pedaldaşlar Kulübü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Artar, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) programı kapsamında 5 projeden biri olan "BARÜ Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şenlik kapsamında bisiklet tamir, bakım ve öğrenme atölyeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Artar, "Etkinlik kapsamında yavaş bisiklet sürme yarışması düzenledik. YÖK'ün de 'Spor Dostu Kampüs' programına da katkı sunacak şekilde üniversitemizde bisikleti sevdirmek için çalışıyoruz. Projenin gerçekleşmesinde başta kulüp üyelerimiz olmak üzere Kutlubey Genç Ofis personeline, üniversitemiz Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı çalışanlarına ve destekleri için Sayın Rektörümüze teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
