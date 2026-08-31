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Bartın’da Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ ile Yeni Sezona Başladı

Bartın’da Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ ile Yeni Sezona Başladı
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Bartın'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte Amasra'da düzenlenen törenle 'Vira bismillah' diyerek yeni sezona başladı. Vali ve yetkililerin katıldığı törende, bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

BARTIN'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Balık popülasyonunun çoğalabilmesi amacıyla Türkiye genelinde denizlerde 15 Nisan'dan itibaren başlayan av yasağı 1 Eylül saat 00.00 itibariyle son bulacak. Balıkçılar, yeni sezona 'Vira bismillah' demek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sezonun açılışı dolayısıyla Bartın'ın Amasra ilçesindeki Büyük Liman'da tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf İzya Aldatmaz, Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Can Kabadayı, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, kurum müdürleri ve balıkçılar katıldı.

Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Balıkçılık; ülkemizin gıda arzına ve ekonomisine katkı sağlayan önemli bir sektör olmasının yanı sıra, kıyı kentlerimizin sosyal ve kültürel hayatında da önemli bir yere sahip. Bartın'ımızda da balıkçılığın ve deniz kültürünün yaşatılması, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Elbette denizlerimizin bize sunduğu bu imkanları korumak da hepimizin sorumluluğu. Sürdürülebilir bir balıkçılık anlayışıyla hareket ederek hem bugünümüzü hem de gelecek nesillerin denizlerden faydalanabilmesini güvence altına almamız gerekiyor. Denizlerimizi koruduğumuz, kurallara uygun ve bilinçli bir şekilde avlandığımız sürece, balıkçılığımızın geleceğini de güvence altına almış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni av sezonunun tüm balıkçılarımız için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, etkinliğin ardından 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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