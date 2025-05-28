Bartın'a KÖYDES projesi kapsamında 107 milyon lira ödenek

Bartın'a KÖYDES projesi kapsamında 107 milyon lira ödenek
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2025 yılı için Bartın'a 107 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2025 yılı için Bartın'a 107 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Aldatmaz, yaptığı yazılı açıklamada, KÖYDES Projesi kapsamında köyde yaşayanların hayat standartlarını artırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şehirde ne varsa köyde de o olacak' düsturuyla çalıştıklarını belirtti.

Bartın ve ilçelerine 2025 yılı için 107 milyon lira ödenek ayrıldığını aktaran Aldatmaz, "KÖYDES ödenekleriyle Bartın ve ilçelerine bağlı köy ve kırsal kesimlerde 2005-2024 yılları arasında hemşerilerimizin yaşam standartlarını artırmak için, 983 ayrı projede 567 kilometre stabilize yol, 420 kilometre 1. kat asfalt, 180 kilometre 2 kat asfalt, 53 kilometre kilitli parke yol, 48 kilometre beton yol, 18 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yol ve 93 kilometre sıcak asfalt yol yaptık. Yine 523 ayrı noktada içme suyu, 29 noktada kanalizasyon ve 2 noktada da sulama çalışması gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın düsturunun gereğini yapmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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